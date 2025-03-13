Вестник Кавказа

Россия продолжает диалог с Сирией – МИД РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ заявили, что Москва и Дамаск ведут диалог по комплексу вопросов.

Москва и Дамаск продолжают контакты по ряду вопросов двусторонних отношений. Диалог между РФ и Сирией строится на взаимном уважении и традициях давнего партнерства, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. 

"Мы продолжаем развивать взаимоуважительные отношения с Дамаском и Сирией. В принципе вообще с народом Сирии нас связывают очень долгосрочные традиции взаимоуважительных отношений. Диалог продолжается. Речь идет о диалоге, в котором учитываются интересы обеих сторон"

– Сергей Вершинин 

Отвечая на вопрос о переговорах по военным базам РФ в Сирии, Вершинин отметил, что стороны ведут диалог по комплексу вопросов. 

Напомним, что зимой Сирию посетил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, который встретился с главой нового Дамаска Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили восстановление отношений между РФ и Сирией.

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