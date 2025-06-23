Россия приветствует перемирие между Ираном и Израилем

В Кремле заявили, что Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией по ситуации на Ближнем Востоке. Там добавили, что желающих много подпортить отношения Москвы и Тегерана.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прекращение огня между Израилем и Ираном. Он заявил, что договоренности между странами можно только приветствовать.

Пресс-секретарь отметил, что Москва по соответствующим канала получает информацию об ударах США по объектам ИРИ. Песков сообщил, что для оценки урона понадобится время.

Он также подчеркнул, что Россия оказала поддержку Ирану четкой позицией по ситуации на Ближнем Востоке. Песков сказал, что Москва намерена дальше развивать отношения с Тегераном.

Представитель Кремля уточнил, что во время переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи речь об ответных ударах Тегерана не шла.

Помимо этого, Песков рассказал о желающих подлить масло в огонь в партнерство России и Ирана. По его словам, желающих испортить отношения между двумя государствами много.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Москва изначально призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на устойчивое прекращение огня.

Кроме того, представитель Кремля опроверг информацию о якобы переданном послании Путину министром иностранных дел Ирана от верховного лидера Иранской Республики Али Хаменеи.