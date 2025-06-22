Песков рассказал подробности разговора Владимира Путина и Аббаса Аракчи

Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал, что президент РФ и глава иранской дипломатии Аббас Аракчи обсуждали переход конфликта на Ближнем Востоке в мирное русло. По его словам, стороны конфликта имеют разные позиции.

Президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили различные перспективы выхода в мирное русло конфликта на Ближнем Востоке, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Обсуждались разные вопросы, прежде всего в контексте возможных перспектив выхода на мирное русло. Совершенно разные позиции на этот счет присутствуют у сторон конфликта"

- Дмитрий Песков

Журналисты также спросили у него, запрашивал ли Иран какую-либо помощь, кроме гуманитарной. На это он ответил, что "пока ситуация очень напряженная".

Напомним, что Аббас Аракчи находится с официальным визитом в Москве. На встрече с Владимиром Путиным центральной темой обсуждения стала эскалация на Ближнем Востоке.

13 июня Израиль атаковал территорию Ирана с целью ликвидировать ядерный потенциал страны. Прошлой ночью произошел еще один виток эскалации, когда американские ракеты атаковали иранские предприятия по обогащению урана.