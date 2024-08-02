Россия предоставит приоритет для проезда в Армению большегрузов с зерном

Власти России пойдут навстречу Армении и предоставят право приоритетного проезда через контрольный пункт пропуска "Верхний Ларс" для большегрузов, перевозящих в страну урожай зерна.

Власти Армении обратились к России с просьбой принять дополнительные меры для организации пропуска через КПП "Верхний Ларс" грузовых автомобилей, следующих из России в Армению с зерном, заявил сегодня заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"По просьбе Армении компетентным органам Российской Федерации дано поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе грузовых автомобилей, следующих из России в Республику Армения с зерном"

- Алексей Оверчук

КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии некоторое время был закрыт из-за плохой погоды и опасности схода селевого потока, из-за чего в Армении начались перебои с выпечкой хлеба, и сейчас власти РФ стараются минимизировать задержки поставок зерна, добавил Оверчук, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Военно-Грузинская дорога вечером 31 июля закрылась для всего транспорта, на дорогу сошел сель. В электронной очереди скопилось более трех тысяч фур. Дорогу закрыли до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, объяснили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.