Россия пожелала Азербайджану и Армении успеха в подписании мирного договора

Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что это произойдет при заинтересованности сторон.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что Москва готова продолжать оказывать Азербайджану и Армении содействие в подписании мирного договора.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что соглашение стало возможным благодаря трехсторонним саммитам с участием лидеров России, Азербайджана и Армении.

Помимо этого, министр иностранных дел России подчеркнул, что подписание мирного договора необходимо, Москва искренне желает успеха Азербайджану и Армении в этом.

В заключение дипломат добавил, что Москва готова и далее оказывать содействие азербайджанской и армянской сторонам в случае проявления их заинтересованности.