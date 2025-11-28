Россия поможет Казахстану решить вопрос с дефицитом серной кислоты

Уже до конца текущего 2025 года на юге Казахстана заработает завод серной кислоты, который построит в стране дочернее предприятие российского "ЕвроХима" – он избавит Казахстан от дефицита важного стратегического сырья.

Россия избавит Казахстан от нехватки важнейшего стратегического сырья – серной кислоты, завод по выпуску которой заработает в Жамбылской области страны уже до конца текущего 2025 года, сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Запустит завод дочернее предприятие крупнейшего российского производителя удобрений "ЕвроХим", передает Sputnik Казахстан.

Новый завод будет производить 800 тыс т кислоты в год, что полностью покроет внутренние потребности страны, и это – не единственное предприятие, которое будет создано в сотрудничестве с российским концерном: в 2026-м году в Казахстане заработает завод, который будет выпускать в год 1 млн т сложных удобрений, говорится в сообщении.

Напомним, еще весной министр промышленности Казахстана Ерсайын Нагаспаев сетовал, что на решение дефицита серной кислоты стране потребуется не менее трех лет.