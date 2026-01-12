Вестник Кавказа

Россия нарастила поставки газа в Турцию на 1,7%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки российского газа по трубопроводу в Турцию выросли на 3%. Поставки с учетом СПГ дали рост экспорта в 1,7%.

РФ нарастила поставки газа по трубопроводу в Турцию за 11 месяцев прошлого года. Рост экспорта вырос на 3%, общий объем поставок достиг почти 19 млрд куб м. 

Согласно отчету управления по регулированию энергорынка Турции, в ноябре Россия направила в Турцию порядка 1,2 млрд куб м, которые были поставлены по двум маршрутам – "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". 

С учетом поставок СПГ рост экспорта российского энергоресурса в Турцию составил 1,7%. В 2024 году суммарные поставки газа из РФ составили 21 млрд куб м. 

Согласно данным биржи EPIAS, в прошлом году в Турции зафиксированы рекордные объемы потребления "голубого топлива", которые достигли 64 млрд куб м. 

Отметим, что в конце прошлого года турецкая госкомпания Botaş на год пролонгировала действие нынешнего контракта с Газпромом.

