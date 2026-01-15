Россия может возобновить экспорт нефти и газа в ЕС – Минэнерго

Поставки российских нефти и газа в страны Евросоюза могли бы возобновиться после снятия санкций, но для выхода на прежние объемы необходима работа трубопроводов "Северный поток", сообщили в Минэнерго.

Возобновление коммерческих поставок российских нефти и газа в Евросоюз считают в министерстве энергетики России возможным при определенных условиях, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В Минэнерго напомнили, что в 2022 году были введены антироссийские санкции, на фоне которых произошло резкое сокращение взаимодействия между РФ и ЕС в сфере ТЭК, включая поставки нефти и газа.

"При их (санкций) снятии и при наличии заинтересованности со стороны европейских контрагентов возврат к коммерческим поставкам российских энергоресурсов по традиционным маршрутам возможен"

– Минэнерго России

В министерстве добавили, что для того, чтобы поставки отечественных энергоресурсов в Европу могли выйти на досанкционный уровень, необходимым условием является восстановление экспортной инфраструктуры, в том числе поврежденных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.