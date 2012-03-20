Россия и Украина завершили обмен пленными по стамбульским договоренностям

Россия и Украина завершили обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек. Раунд обмена был проведен в рамках стамбульских договоренностей.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о завершении обмена пленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000 человек.

Как заявили в оборонном ведомстве, обмен по указанной формуле проходил с 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.

"25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ"

- Минобороны РФ

В министерстве добавили, что сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где врачи оказывают им психологическую и медицинскую помощь.

Стоит добавить, что 23 мая Киев передал Москве 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, а 24 мая состоялся обмен в формате 307 на 307.

Напомним, президент Владимир Путин, выдвигая украинской стороне предложение по встрече в Стамбуле, не исключил, что стороны могут выйти на соглашение о прекращении огня.

Надо туда добавить, что Россия обещала свои предложения по прекращению огня передать, как только обмен пленными завершится.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что после обмена пленными Россия передаст Украине проект меморандума о достижении договоренности об урегулировании конфликта.