Россия и Украина продолжили обмен пленными по стамбульским договоренностям

Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, Россия и Украина продолжили обмен пленными. Сегодня в РФ возвращены 307 военнослужащих.

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, Россия и Украина обменялись 307 военнослужащими с обеих сторон, сообщили в Минобороны РФ.

"24 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ"

- Минобороны России

Сейчас российские военные находятся на территории Беларуси, где им оказывается вся необходимая помощь. В Минобороны РФ подтвердили, что масштабный обмен пленными продолжится.

Напомним, после завершения переговоров делегаций России и Украины в Турции глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о ходе встречи, назвав ее главным итогом договоренность о масштабном обмене военнопленными с Украиной в формате 1000 на 1000 человек.