Россия и Турция обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД РФ и Турции в сегодняшнем телефонном разговоре проанализировали обстановку на Южном Кавказе и развитие мирных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом по инициативе российской стороны. В телефонном разговоре главы МИД проанализировали развитие связей Баку и Еревана и выразили намерение в содействии продвижения мирной повестки в регионе. Информация об этом была опубликована на странице МИД РФ.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией»

- МИД РФ

Кроме этого, Лавров и Фидан обсудили вопросы отношений между Турцией и Россией, а также наметили даты предстоящих встреч на высшем уровне.