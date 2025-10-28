Россия и США готовят встречу законодателей

Москва и Вашингтон проведут встречу на уровне законодателей, место ее проведения пока не определено, но работа по его согласованию ведется, сообщила член Конгресса Анна Паулина Луна.

Российские и американские законодатели проведут встречу, ее анонсировала член Палаты представителей Анна Паулина Луна.

"Я возглавлю делегацию членов Конгресса, чтобы встретиться (с коллегами - ред.) из российской Думы"

– Анна Паулина Луна

По словам политика, сейчас Москва и Вашингтон, используя дипломатические каналы, работают над согласованием места предстоящей встречи, пишет ТАСС.

Свою недавнюю встречу со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым она охарактеризовала как "продуктивную", пояснив, что в ходе беседы им удалось обрисовать точки соприкосновения, в основе которых лежат ценности, важные как для РФ, так и для США, это мир, торговля и взаимоуважение.

Кроме того, американский парламентарий высказалась в поддержку желания президента Дональда Трампа вернуть миру стабильность, завершив затянувшиеся конфликты дипломатическим путем.

Напомним, что Луна – член Республиканской партии, она представляет штат Флорида. Ранее сообщалось, что 25 октября она встретилась со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Их переговоры прошли в Майами.