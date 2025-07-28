Россия и Китай готовятся ввести безвиз для туристических групп из двух человек

Между Россией и Китаем может появиться безвизовый режим для туристических групп из двух человек. Также прорабатывает вопрос увеличения срока пребывания без визы до 30 дней.

Россия и Китай могут ввести безвизовый режим для туристических групп, состоящих из двух человек, передал директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, сейчас также прорабатывается вопрос увеличения срока пребывания без визы до 30 дней.

Между РФ и КНР реализуются Соглашение об облегчении поездок граждан от 2013 года и соглашения о взаимной отмене визовых требований в Гонконг и Макао, напомнил Климов.

"С августа 2023 года после отмены коронавирусных ограничений возобновлено действие двустороннего межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках от 2000 года"

- Алексей Климов

Напомним, что больше всего иностранных туристов приезжают в Россию из Китая: они составляют 55% всего турпотока в страну. Об этом свидетельствуют данные АТОР.