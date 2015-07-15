Россия и Иран наращивают взаимный турпоток

Российскую столицу посетила первая группа иранских туристов, которая приехала после отмены виз.
Министерство экономического развития РФ планирует, что поток путешественников между двумя странами в этом году достигнет 40 тыс.
По словам представителя министерства Никиты Кондратьева, туристические операторы уже приступили к внедрению совместных продуктов для путешественников
"Мы уже видим первые результаты. Основными направлениями, которые в настоящее время интересуют иранских туристов, являются Москва и Санкт-Петербург. Мы ожидаем, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тысяч туристов"
– Никита Кондратьев
В министерстве рассказали, что в начале недели в столицу прибыла первая группа туристов из 86 человека. Еще две группы приедут в течение недели. За семь дней российскую столицу должны посетить свыше 130 путешественников из Ирана.
Для иранских туристов подготовили обширную программу по знаковым московским местам.
Ранее отмечалось, что турпоток из Ирана в прошлом году стал больше, чем в допандемийный период.