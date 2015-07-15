Россия и Иран наращивают взаимный турпоток

Туристический поток между Россией и Ираном в этом году может увеличиться до 40 тыс путешественников. Этого удастся добиться благодаря безвизовому режиму между странами.

Российскую столицу посетила первая группа иранских туристов, которая приехала после отмены виз.

Министерство экономического развития РФ планирует, что поток путешественников между двумя странами в этом году достигнет 40 тыс.

По словам представителя министерства Никиты Кондратьева, туристические операторы уже приступили к внедрению совместных продуктов для путешественников

"Мы уже видим первые результаты. Основными направлениями, которые в настоящее время интересуют иранских туристов, являются Москва и Санкт-Петербург. Мы ожидаем, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тысяч туристов"

– Никита Кондратьев

В министерстве рассказали, что в начале недели в столицу прибыла первая группа туристов из 86 человека. Еще две группы приедут в течение недели. За семь дней российскую столицу должны посетить свыше 130 путешественников из Ирана.

Для иранских туристов подготовили обширную программу по знаковым московским местам.

Ранее отмечалось, что турпоток из Ирана в прошлом году стал больше, чем в допандемийный период.