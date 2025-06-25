Вестник Кавказа

Россия и Иран продолжат координацию по Ближнему Востоку

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД России принял посла Ирана в Москве. Стороны заявили, что Россия и ИРИ настроены на дальнейшую координацию на Ближнем Востоке.

Замруководителя российской дипломатии Михаил Богданов провел в Москве переговоры с иранским послом в РФ Каземом Джалали, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В ходе встречи стороны заявили, что Москва и Тегеран настроены на дальнейшую тесную внешнеполитическую координацию по ближневосточным сюжетам, представляющим взаимный интерес.

Помимо этого, Богданов и Джалали обменялись мнениями по приоритетным вопросам региональной повестки дня в связи с недавним конфликтом Ирана и Израиля.

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