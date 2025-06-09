Россия готова забрать уран из Ирана

Россия готова избавить Иран от лишних проблем и подозрений в мирном характере его ядерной программы, избавляя Тегеран от избытков обогащенного урана и перерабатывая его в топливо для реакторов атомных электростанций.

Россия готова помочь Тегерану и Вашингтону в кратчайшее время прийти к соглашению по иранской ядерной программе - например, вывозить из Ирана избыток обогащенного урана и перерабатывать его в топливо для реакторов атомных электростанций (АЭС), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что момент до конца не упущен. Сейчас нужно было бы удвоить усилия для того, чтобы выйти, пусть на паллиативное, не всеобъемлющее, но все же решение проблем, связанных и с санкционным режимом, и с теми вопросами, которые выдвигаются к Ирану его оппонентами. Тем более, что готовность Тегерана вести такой диалог просматривается"

- Сергей Рябков

Москва готова оказывать в этом вопросе содействие и Вашингтону, и Тегерану, причем практическое, а не только политическое – как вариант дипломат предложил вывозить избыточный ядерный материал из Ирана в Россию и там перерабатывать его на предприятиях Росатома в топливо для атомных реакторов, - добавил замминистра.

Напомним, ранее мы писали: Пентагон опасается того, что ИРИ обладает потенциалом, достаточным для производства до десяти ядерных боезарядов буквально за три недели, предупредил глава Центрального командования американских ВС Майкл Курилла. Если в итоге Тегеран все же получит ядерное оружие то все остальные страны региона будут прилагать все усилия, чтобы завладеть ядерным оружием – разработать самостоятельно или приобрести – что не потерять возможности сдерживания в отношении Ирана.