Вестник Кавказа

Россия будет укреплять военное сотрудничество с Ираном – МИД РФ

Россия будет укреплять военное сотрудничество с Ираном – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ анонсировали укрепление сотрудничества с Ираном во всех областях. Особое внимание планируется уделить военной сфере.

Россия собирается укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях. Об этом заявил 1 июля глава МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что стороны, в частности, будут развивать взаимодействие в военной сфере.

"Обороноспособность Ирана должна укрепляться. У нас есть важный ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше"

– Сергей Рябков

Напомним, в ночь с 12 на 13 июля ВВС Израиля нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана. В еврейском государстве объяснили, что решились на атаку, поскольку Исламская Республика вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожала мировой безопасности. В ночь с 21 на 22 июня атаку на Иран совершили уже США, а через несколько дней после этого стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

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