Россия будет укреплять военное сотрудничество с Ираном – МИД РФ

Россия собирается укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях. Об этом заявил 1 июля глава МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что стороны, в частности, будут развивать взаимодействие в военной сфере.
"Обороноспособность Ирана должна укрепляться. У нас есть важный ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше"
– Сергей Рябков
Напомним, в ночь с 12 на 13 июля ВВС Израиля нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана. В еврейском государстве объяснили, что решились на атаку, поскольку Исламская Республика вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожала мировой безопасности. В ночь с 21 на 22 июня атаку на Иран совершили уже США, а через несколько дней после этого стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.