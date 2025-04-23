Россия, Азербайджан и Иран завершили ТЭО объединения энергосистем

Электроэнергетики России, Азербайджана и Ирана завершили подготовку технико-экономического обоснования проекта объединения электроэнергетических систем, сейчас активно идут обсуждения программы.

Россия, Азербайджан и Иран завершили разработку технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта объединения электроэнергетических систем трех стран, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"На текущий момент активно идут обсуждения. Порядка 200 МВт уже можно передавать через систему Азербайджана в Иран. Ждем позиции азербайджанских коллег. Договорились о том, что в ближайшее время проведем совместные трехсторонние консультации"

- Евгений Грабчак

Главное достижение энергетиков – они доказали, что проект технически реализуем. Также стало ясно, что Россия и Иран могут эффективно сотрудничать и в других сферах энергетики, отметил замминистра, передает ТАСС.

При этом он отметил: иранские партнеры видят три пути развития наших отношений – это локализация производства на территории РФ, передача технологий партнеру или формирование совместных предприятий.

Если это будет экономически эффективно и стороны смогут договориться о взаимовыгодных условиях, то Россия готова их принять, отметил Грабчак.