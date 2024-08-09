Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе стобалльников в СКФО

Рособрнадзор признал ложной информацию об аномальном числе выпускников школ на Северном Кавказе, получивших на ЕГЭ на максимальное количество баллов, рассказали в ведомстве.
До этого в сети распространилась новость о якобы аномальном количестве стобалльников в СКФО. По ложному рейтингу, первое место досталось Дагестану, далее шли Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и КБР.
"Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, - 98 человек. Во всей России таких ребят в этом году - 7 377"
- Роспотребнадзор
Наибольшее число стобалльников оказалось в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и Кубани, согласно статистике ведомства. Она также показала, что ни один из регионов России не показал аномальных показателей по стобалльникам.