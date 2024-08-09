Вестник Кавказа

Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе стобалльников в СКФО

Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе стобалльников в СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сети распространилась новость об аномальном числе выпускников школ на Северном Кавказе, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Роспотребнадзор опроверг эту информацию.

Рособрнадзор признал ложной информацию об аномальном числе выпускников школ на Северном Кавказе, получивших на ЕГЭ на максимальное количество баллов, рассказали в ведомстве.

До этого в сети распространилась новость о якобы аномальном количестве стобалльников в СКФО. По ложному рейтингу, первое место досталось Дагестану, далее шли Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и КБР.

"Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, - 98 человек. Во всей России таких ребят в этом году - 7 377"

- Роспотребнадзор

Наибольшее число стобалльников оказалось в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и Кубани, согласно статистике ведомства. Она также показала, что ни один из регионов России не показал аномальных показателей по стобалльникам.

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