По Первому каналу сегодня покажут документальный фильм о Рихарде Зорге

Буквально месяц назад исполнилось 130 лет со дня рождения Рихарда Зорге - одного из самых легендарных советских разведчиков. Какой была жизнь этого уникального человека, расскажет документальный фильм "Рихард Зорге. Путь Рамзая" на Первом канале.

Жизнь Рихарда Зорге – сплошной парадокс, от его рождения в маленькой деревушке под Баку и до смерти: его судьба уникальна и удивительна, рассказывает Ирина Куксенкова, автор документального фильма о легендарном разведчике.

"Он родился в поселке Сабунчи под Баку, его мама была русская, папа – немец, и спустя несколько лет они уехали на родину отца, в Германию, где он и вырос. Началась I Мировая война, и он пошел добровольцем на фронт"

- Ирина Куксенкова

Воевал он отважно, был несколько раз ранен, и тяжелое ранение он получил как раз на Восточном фронте, где сражался против армии Российской империи – фактически против своих собственных земляков.

Будущий разведчик три дня провисел на колючей проволоке, что в будущем сильно повлияло на его мировоззрение: он принял учение Маркса. Он участвовал в Верденской "мясорубке" – очень страшном сражении той войны, которое длилось 7 или 9 месяцев и закончилось ничем там же, где и началось. Однако за это время погибли более миллиона человек.

Видимо, он понял и осознал бессмысленность войны, и когда он лежал в госпитале, Зорге сблизился со сторонниками "левых" идей, коммунистами, и вступил в коммунистическую партию Германии. Он верил в справедливость, хотел мира и искал, как себя реализовать в этом направлении. И судьба привела его в первое в мире социалистическое государство, в СССР, рассказала Ирина Куксенкова.

Он поехал в Москву, работал в Коминтерне - это был настоящий человек идеи. Очень многое о нем автор документального фильма открыла для себя, работая в государственном архиве новейшей истории – там до сих пор сохранились протоколы ярких споров, когда в 60-х встал вопрос: присваивать ли Зорге звание Героя Советского Союза, и это еще оспаривалось.

Свой путь военного разведчика Рихард Зорге начинал в китайском Шанхае: его работа там, его резидентура была признана настолько уникальной, что в Москве ему поставили "отлично" за проделанную работу. Невероятная харизма, невероятная внутренняя притягательность – его любили все.

Снимали документальный фильм больше года – с 23 октября 2024 года, более 40 часов съемок, которые уместились в один час, который длятся фильм. Роль самого Зорге в картине сыграл Милош Дикович.

Фильм важен тем, что в нем говорят многие специалисты, которые ранее никогда не появлялись в документальном кино в силу своей профессии, это первый их комментарий о Зорге, который сам по себе интересен тем, что именно он предсказал начало Второй мировой войны, именно н прислал свою главную шифротелеграмму, в которой сообщил: Япония не откроет второй фронт против Советского Союза, благодаря чему мы смогли защитить Москву.

Смотрите документальный фильм "Рихард Зорге. Путь Рамзая" ко Дню военного сегодня, 5 ноября, в 23:00 на Первом телеканале.