РФ выступает за взаимовыгодное экономическое сотрудничество с США – Лавров

Глава МИД РФ Лавров передал, что Москва не против выстроить с США взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере. При этом она не будет действовать в ущерб российскому бизнесу.

Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с США в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и передал, что американский президент Дональд Трамп также подтверждал свою заинтересованность в этом.

Он напомнил о недавней встрече президента РФ Владимира Путина с "Деловой Россией", на которой тот объяснил, на каких условиях компании, ушедшие с российского рынка, могут вернуться.

"Конечно, мы не будем это делать в ущерб российскому бизнесу, но тем не менее мы готовы к этому. И Трамп в этом заинтересован. Как он заинтересован и в том, чтобы развивать нормальные, обоюдовыгодные связи в экономике, в финансах, в логистике с любой страной"

- Сергей Лавров

У США есть и другие приоритеты, помимо отношений с Европой, отметил глава российского дипломатического ведомства. Он передал, что это иранская ядерная программа, отношения стран Ближнего Востока с Израилем и Китай, который американской администрацией объявлен главным вызовом.