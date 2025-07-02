РФ выражает сожаление в связи с выходом США из ЮНЕСКО

Россия сожалеет в связи с тем, что в США приняли решение выйти из ЮНЕСКО. Выход США скажется отрицательно как на политике, так и на финансах организации.

Выход Штатов из ЮНЕСКО, о котором было объявлено накануне, прокомментировал врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

"Решение США о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление. Можно с уверенностью сказать, что выход США из ЮНЕСКО будет иметь как политические, так и финансовые последствия"

– Кирилл Рынза

Политическим последствием он назвал то, что теперь мнение целого региона не будет учитываться при принятии решений организацией. Есть и другая сторона вопроса: "не будет возмещена астрономическая задолженность Вашингтона", долг США перед ЮНЕСКО превышает $600 млн.

Часть проектов ЮНЕСКО окажется под угрозой из-за выхода США и невыплаченного долга, указал врио постпреда РФ в организации.

"Несмотря на заявление гендиректора Одре Азуле о некой финансовой стабильности, обеспеченной секретариатом, выход США из организации будет иметь для нее самые тяжелые последствия"

– Кирилл Рынза

Администрация президента Дональда Трампа не в первый раз выходит из ЮНЕСКО - ранее это было сделано в 2018 году, в связи с "обеспокоенностью США ростом задолженностей в ЮНЕСКО", предвзятости по отношению к Израилю и необходимостью реформирования организации.

В 2025 году из ЮНЕСКО помимо США решила выйти Никарагуа.

"Являясь глобальным гуманитарным форумом, организация держится на странах-членах. Последовательный выход из нее двух государств за год свидетельствует о серьезном системном кризисе и неспособности Секретариата с ним справиться"

– Кирилл Рынза

В ЮНЕСКО сегодня, по сути, отсутствует дух консенсуса, заметил врио постпреда РФ, передает ТАСС.