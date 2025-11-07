Вестник Кавказа

РФ передала Абхазии подозреваемого по делу о стрельбе в Сухуме

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские правоохранители передали коллегам из Абхазии подозреваемого в стрельбе в Сухуме. Инцидент произошел 11 ноября.

Россия передала Абхазии подозреваемого в стрельбе в Сухуме, информирует СГБ республики. 

"В рамках межведомственного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Абхазия 15 ноября была осуществлена процедура передачи подозреваемого лица в подготовке и организации убийства гражданина Абхазии, имевшее место 11 ноября в Сухуме"

– СГБ 

Сообщается, что на территории РФ ранее задержали несколько человек, которые могут быть причастны к инциденту в Абхазии. Один из подозреваемых был задержан в Адлере. 

Напомним, что инцидент со стрельбой произошел в Сухуме 11 ноября. Неизвестные открыли огонь по участникам траурной процессии, пятеро человек получили ранения, один позднее скончался в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.

