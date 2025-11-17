РФ нарастила закупку золота у Казахстана

Россия оказалась на втором месте среди импортеров казахстанского золота. Закупки драгметалла выросли в 1,6 раз.

Россия в первые девять месяцев 2025 года в 1,6 раз увеличила закупку золота у Казахстана. РФ приобрела драгметалла почти на $200 млн, информирует статистическое бюро центральноазиатской республики.

Согласно данным статистического ведомства, РФ оказалась на втором месте среди импортеров драгоценного металла. Первое место по объему закупок оказалось за Кыргызстаном, который приобрел более 2 тонн за $201 млн.

Вместе с ростом импорта золота сократились поставки серебра. Россия импортировала 2,2 тонны серебра за $1 млн. На долю Москвы приходится менее 1% поставок серебра, основные покупатели – Великобритания и США.