Казахстан построит в Новом Ташкенте микрорайон "Астана"

В Узбекистане строится новый город, который уже получил название Новый Ташкент – он разместится на восток от нынешней столицы страны, а в его состав войдет новый жилой массив "Астана", который построят специалисты из Казахстана.

В Узбекистане строится новый город площадью более 20 тыс га – он разместится на востоке от нынешней границы Ташкента между Кибраем и Юнусабадом и получит название Новый Ташкент.

Генеральный план строительства уже утвержден, уже стартовали подготовительные работы. Цель проекта – разгрузить и децентрализовать нынешнюю столицу страны, передает Podrobno.uz.

Интересно и то, что один из микрорайонов нового города получит название "Астана" в честь столицы Казахстана, было объявлено после второго заседания Высшего межгосударственного совета и церемонии запуска крупных кооперационных проектов, в котором приняли участие президенты двух стран Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев.

Строить новый микрорайон будет одна из крупнейших строительных компаний Казахстана, для возведения первой очереди проекта уже выделено 10,5 га земли, на которых будет построено 25 660 кв м жилья, а это 3162 современных квартиры.

"Астана" будет построена в единой для города архитектурной концепции - в современном стиле с акцентом на экологичность и комфортную среду для жителей.

Задача проекта – подчеркнуть растущие масштабы сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном и создать новую точку сближения двух братских народов.

Напомним, с начала реализации уже освоено более 2 млн кв м строительных площадей, сформированы десятки километров благоустроенной прибрежной зоны и высажено свыше 1 млн деревьев и саженцев.