Из Алматы в Ташкент будет ходить ежедневный пассажирский поезд Тальго

Государственный перевозчик Казахстана – акционерное общество "Пассажирские перевозки" – с 14 декабря запускает ежедневный поезд, который свяжет крупнейший мегаполис страны Алматы со столицей Узбекистана.

Уже с 14 декабря текущего 2025 года между крупнейшим мегаполисом Казахстана Алматы и столицей Узбекистана Ташкентом начнет ходить ежедневный международный поезд Тальго, сообщили в казахстанском АО "Пассажирские перевозки", национальном перевозчике страны.

Новый состав "Алматы-Ташкент" сможет перевозить более 400 пассажиров в сутки, а поездка будет весьма комфортной для пассажиров, поскольку в составе на маршруте будут использоваться вагоны с повышенным уровнем комфорта, обещают перевозчики, передает Sputnik Казахстан.

"Введение ежедневного сообщения призвано усилить транспортную связанность между Казахстаном и Узбекистаном, содействовать развитию туристического потока и укреплению культурных и деловых связей между двумя странами"

- АО "Пассажирские перевозки"

Также на время зимнего сезона перевозок в график движения ряда поездов будут внесены дополнительные изменения, добавили в пресс-службе национального перевозчика.

Информацию об обновленном графике движения поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте КТЖ.