РФ намерена добиться возобновления авиасообщения с США

В МИД РФ заявили, что Москва продолжит ждать "внятной реакции" от Вашингтона на свои предложения, которые касаются возобновления прямых рейсов и возвращения конфискованной дипнедвижимости в США.

Россия намерена продолжать добиваться от США "внятной реакции" на свои предложения, включая возможность возобновить прямое авиасообщение между странами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С визами разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения. Это нас никоим образом не расхолаживает – трудности нас только мобилизуют: мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения и в этой сфере"

- Сергей Рябков

Дипломат подчеркнул, что Москва будет ожидать "внятной реакции" и на инициативы, которые отражены в "дорожной карте", переданной Вашингтону, о возвращении незаконно конфискованной дипнедвижимости в США.

Напомним, что в апреле состоялись переговоры России и США. На них посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, что возобновление прямых рейсов дало бы возможность расширить деловые связи стран.

В связи с этим Москва требует снять санкции с авиакомпании "Аэрофлот", однако американская сторона еще не дала на это ответа.