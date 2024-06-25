Бизнес-диалог "Россия - США" назван одним из ключевых мероприятий ПМЭФ-2025

В программу ПМЭФ включена сессия "Россия - США", бизнес-диалог двух стран станет одним из ключевых событий форума в Петербурге. РФ и США обсудят условия для восстановления делового сотрудничества.

Деловое сотрудничество РФ и США будет обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сессия "Россия - США" станет одним из ключевых событий предстоящего форума, информирует Фонд Росконгресс.

"ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества"

– советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков

Он пояснил, что в рамках форума пройдет сессия "Россия - США", где состоится конструктивный диалог, направленный на преодоление барьеров и развитие партнерства в различных областях - инвестициях, промышленности, энергетике, технологиях, инфраструктуре, транспорте. На ПМЭФ стороны обсудят новые возможности и условия для возобновления делового сотрудничества.

ПМЭФ-2025 будет проходить в Санкт-Петербурге 18-21 июня, темой мероприятия станет "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Пленарное заседание ПМЭФ запланировано на 20 июня, участие в нем примет глава государства Владимир Путин.