Путин выступит на ПМЭФ-2025

Кремль анонсировал выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Там отказались раскрывать данные о том, кто будет модератором дискуссии.

Российский лидер Владимир Путин выступит на 28-м Петербургском международном экономическом форуме, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что будет традиционное выступление президента, он также традиционно примет участие в панельной дискуссии.

Песков не стал раскрывать данные о том, кто будет модератором панельной дискуссии, которая состоится 20 июня.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".