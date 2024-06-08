ПМЭФ-2025 соберет представителей 137 стран

На Петербургский международный экономический форум в Северной столице, который будет проходить с 18 по 21 июня, прибудут представители 137 стран, они уже подтвердили свое участие, сообщили в Росконгрессе.

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), который пройдет в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в Санкт-Петербурге 18-21 июня, прибудут представители из из 137 стран и территорий, все делегации уже подтвердили свое участие, сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"Петербургский международный экономический форум сегодня – это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление"

- Антон Кобяков

Список участников не приводится, известно лишь, что в мероприятии примут участие руководители крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества, сообщили в Фонде "Росконгресс", передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что главной темой предстоящего мероприятия станут "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Ожидается, что участники уникальной площадки для налаживания международных деловых связей обсудят ключевые вызовы и возможности для обеспечения устойчивого экономического роста, поделился советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.