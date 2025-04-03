Петербургский международный экономический форум 2025: что это такое, кто участвует и что обсуждается

В июне в Санкт-Петербурге пройдет глобальный экономический форум, который по масштабам сравнивают с Давосским. Питерский форум 2025 соберет бизнесменов и политиков из десятков государств, а у предпринимателей появится возможность заключить выгодные сделки. Рассказываем, что такое ПМЭФ и насколько он важен.

Что такое ПМЭФ?

ПМЭФ - это глобальный форум для политиков и предпринимателей, которые в рамках многочисленных мероприятий, в том числе двусторонних и многосторонних встреч, обсуждают текущее состояние экономики, её проблемы и перспективы, и, самое главное, подписывают соглашения на крупные суммы. Расшифровывается ПМЭФ как ”Питерский международный экономический форум”. Первый форум прошел 28 лет назад, а с 2005 года он считается президентским, поскольку в нем неизменно участвует лидер Российской Федерации. За годы проведения форума на ПМЭФ побывали десятки руководителей зарубежных стран и тысячи представителей международных крупнейших компаний.

Кто придумал ПМЭФ?

Международный форум в Санкт-Петербурге - инициатива Анатолия Собчака, который в 1991-1996 годы был мэром города. Первый ПМЭФ собрал около полутора тысяч участников из полусотни стран мира. Изначально форум задумывался, как площадка для предпринимателей СНГ и ближнего зарубежья, однако со временем он привлёк внимание топ-менеджеров и политиков со всего мира.

Когда и где проходит ПМЭФ?

Петербургский форум проходит ежегодно в середине июня. В 2025 году ПМЭФ пройдёт с 18 по 21 июня. Основные мероприятия форума организуются в выставочном центре ”Экспофорум”, общая вместимость которого 10 тысяч человек. Расположен центр на Васильевском острове.

Кто организатор ПМЭФ?

Неизменный организатор ПМЭФ - Росконгресс. Фонд, который до 2015 года назывался фонд ”ПМЭФ” и изначально работал исключительно над проведением форума в Санкт-Петербурге, сегодня занимается организаций многочисленных выставок и мероприятий. Среди спонсоров ПМЭФ - Газпром, Новатэк, Сбербанк, ВТБ, Аэрофлот и другие крупные российские корпорации.

Программа ПМЭФ

С каждым годом программа ПМЭФ становится всё более насыщенной, а мероприятий, которые организуются на его площадке, всё больше. Сегодня ПМЭФ - целая отдельная экосистема, объединяющая представителей самых разных сфер экономики, политической и общественной жизни, а также лидеров молодёжи. В рамках ПМЭФ проходят:

форумы и дискуссионные панели презентации новых проектов выставки культурные и спортивные мероприятия.

Сколько стоит участие в ПМЭФ?

Чтобы попасть на ПМЭФ-2025 и иметь возможность принять участие во всех мероприятиях форума, в том числе культурных, кроме тех, куда доступ обеспечивается только по приглашению, нужно заплатить около 1,5 млн рублей. Купить билет можно после того, как заявка на участие будет одобрена организаторами форума. Бесплатно попасть на ПМЭФ можно только зарегистрированным и отобранным волонтерам, а также по спецприглашению.

Кто и когда участвовал в ПМЭФ?

В зависимости от политической конъюнктуры в разные годы форум в Санкт-Петербурге посещали представители самых разных государств мира, в том числе:

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Си Цзиньпин, лидер Китая

Ангела Меркель, канцлер Германии

Александр Лукашенко, президент Беларуси

Эммануэль Макрон, президент Франции

Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Египта.

Каким будет ПМЭФ-2025?

Как сообщает Росконгресс, по состоянию на конец апреля, более 90 государств заявили, что будут участвовать в ПМЭФ, тема которого ”Общие ценности - основа роста в многополярном мире”. В рамках форума пройдут:

Форум Малого и среднего предпринимательства

Форум креативных индустрий

Деловой форум ШОС

Форум ”Деловой двадцатки”

Деловой форум БРИКС

Деловой Бизнес-завтрак Сбера

Форум ”Лекарственная безопасность” .

Организаторы планируют провести бизнес-диалоги с 20 странами мира, в том числе с ОАЭ, Индией, Ираном, Китаем и ЕС.

Все дискуссионные панели, запланированные на ПМЭФ-2025 будут освещать четыре основные темы:

Человек в новом мире Экономика развития: обеспечивая рост Технологии: стремление к лидерству. Среда для жизни

Зачем нужен ПМЭФ?

Если говорить простыми словами, то ПМЭФ - это бизнес-форум, организованный на очень высоком уровне. Суть форума в Санкт-Петербурге остаётся неизменной с первых лет его работы: наладить деловые связи, привлечь инвестиции, укрепить партнёрские отношения и открыть новые сферы деятельности. При этом масштабы форума и его вектор меняются на фоне политических изменений и развития глобальной экономики. ПМЭФ нужен, чтобы, в первую очередь, представители бизнеса из разных стран могли найти общий язык и заключить взаимовыгодные соглашения. Кроме того, на ежегодном Петербургском форуме нередко принимаются важные для России экономические и политические решения.