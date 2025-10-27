Вестник Кавказа

РФ и страны Центральной Азии связывают интеграционные процессы – Кремль

Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле рассказали о связях России со странами Центральной Азии и контактах Владимира Путина с лидерами государств региона.

В Кремле высказались о связях России со странами Центральной Азии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что РФ и страны региона связаны интеграционными процессами в рамках международных площадок. 

"Нас со многими странами связывают, помимо двусторонних связей и отношений связывают и продвинутые интеграционные процессы, такие как ЕврАзЭС, СНГ и так далее"

– Дмитрий Песков 

Официальный спикер Кремля также рассказал об отношения российского президента Владимира Путина с лидерами стран Центральной Азии. По словам Пескова, у Путина и лидеров стран региона дружеские отношения, что положительно  сказывается на внешнеполитических контактах стран. Песков также отметил, что глава РФ на регулярной основе поддерживает общение с лидерами.

