РФ готова сотрудничать с ЕС – Путин

Владимир Путин заявил о том, что если Европа изъявит желание экономически сотрудничать с Россией, Москва не будет возражать возобновить работу с ней.

Президент России Владимир Путин выразил мнение относительно возможного возвращения к сотрудничеству с Европейским союзом. Комментарий был сделан в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.

"Если они вдруг решат вернуться, пожалуйста, я уже много раз говорил, мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени"

— Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что Москва всегда открыта к мирному диалогу с европейскими партнерами, если они проявят себя так же.