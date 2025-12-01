Ремонт Армянской АЭС завершили досрочно

Специалисты Росатома сообщили о досрочном завершении ремонтных работ на территории Армянской АЭС. Они были окончены на несколько дней раньше.

Работы по ремонту Армянской атомной электростанции были завершены досрочно, проинформировали в пресс-службе Армянской АЭС.

Специалисты Росатома завершили ремонт на трое суток раньше намеченного срока.

"В настоящий момент блок работает на 100% тепловой мощности (440 МВт), обеспечивая стабильную и бесперебойную выработку"

– пресс-служба Армянской АЭС

Армянская АЭС – один из самых главных объектов энергетической инфраструктуры Армении. Ресурсы для работы реакторов станции поставляются топливной компанией Росатома.