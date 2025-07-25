Вестник Кавказа

Рейсы Turkish Airlines из Антальи снова прибыли без багажа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий перевозчик на рейсах из Антальи в Москву в понедельник не загрузил 215 мест багажа. Чемоданы досылаются во Внуково 12 августа другими рейсами компании.

Компания Turkish Airlines накануне не загрузила на четыре рейса из Антальи в Москву 215 мест багажа. О ситуации сообщает аэропорт Внуково.

На рейс TK 3050 не загрузили 36 единиц багажа, на рейс TK 3002 – 40 единиц, багаж с данных рейсов прибыл во Внуково 12 августа в 00:30.

Также не весь багаж был загружен на рейсы TK 3038 и TK 3168, туристы ожидают 94 и 45 единиц багажа соответственно. Досылка осуществляется во вторник. 

"При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку"

– пресс-служба "Внуково"

Пассажиры Turkish Airlines на рейсах из Антальи в последнее время регулярно сталкиваются с задержкой багажа в аэропорту отправления. 

