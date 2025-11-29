Рейс Pegasus из-за тумана приземлился в Актау вместо Актобе

Борт Pegasus из-за тумана совершил вынужденную посадку в Актау. Рейс направлялся из Стамбула в Актобе.

Рейс турецкой авиакомпании Pegasus, который следовал по маршрут из Стамбула в Актобе, совершил вынужденную посадку в Актау, передали в МВД Казахстана.

"В связи туманом в городе Актобе самолет приземлился в городе Актау...Обстановка стабильная"

– МВД Казахстана

Согласно информации СМИ, на борту находились около 40 россиян. Авиакомпания планирует отправить их рейсом до Актобе 3 декабря.

В Актобе сохраняются сложные погодные условия, рейсы из Алматы и Астаны задержаны.