Рейс Pegasus из-за тумана приземлился в Актау вместо Актобе

Борт Pegasus из-за тумана совершил вынужденную посадку в Актау. Рейс направлялся из Стамбула в Актобе.
Рейс турецкой авиакомпании Pegasus, который следовал по маршрут из Стамбула в Актобе, совершил вынужденную посадку в Актау, передали в МВД Казахстана.
"В связи туманом в городе Актобе самолет приземлился в городе Актау...Обстановка стабильная"
– МВД Казахстана
Согласно информации СМИ, на борту находились около 40 россиян. Авиакомпания планирует отправить их рейсом до Актобе 3 декабря.
В Актобе сохраняются сложные погодные условия, рейсы из Алматы и Астаны задержаны.