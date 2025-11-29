Вестник Кавказа

Рейс Pegasus из-за тумана приземлился в Актау вместо Актобе

Рейс Pegasus из-за тумана приземлился в Актау вместо Актобе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борт Pegasus из-за тумана совершил вынужденную посадку в Актау. Рейс направлялся из Стамбула в Актобе.

Рейс турецкой авиакомпании Pegasus, который следовал по маршрут из Стамбула в Актобе, совершил вынужденную посадку в Актау, передали в МВД Казахстана. 

"В связи туманом в городе Актобе самолет приземлился в городе Актау...Обстановка стабильная"

– МВД Казахстана 

Согласно информации СМИ, на борту находились около 40 россиян. Авиакомпания планирует отправить их рейсом до Актобе 3 декабря. 

В Актобе сохраняются сложные погодные условия, рейсы из Алматы и Астаны задержаны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
805 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.