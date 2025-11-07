Реестр предпринимателей креативной индустрии создают в Дагестане

Развитие креативной экономики получит толчок в Дагестане благодаря созданию особого реестра на базе Центра поддержки предпринимательства.

Предприниматели, занимающиеся проектами в рамках креативной экономики, смогут попасть в специальный реестр и получить поддержку от государства в Дагестане, рассказал глава республиканского Агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджимурад Исрапилов.

По его словам, реестр будет создаваться на базе Центра поддержки предпринимательства Дагестана, который послужит опорной организацией.

"В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий, которые будут способствовать разработке документа стратегического планирования и отдельной программы развития креативной индустрии"

− Хаджимурад Исрапилов

Он уточнил, что желающие быть включенными в реестр предприниматели должны будут подать заявление. Глава агентства также озвучил дальнейшие планы. Он указал, что до Нового года предполагается "выйти на определенное количество предпринимателей", а затем разработать программу поддержки исходя из запросов, которые поступят от бизнесменов.

Исрапилов уточнил, что скачок в развитии креативной индустрии Дагестана удалось сделать за счет гастрономии. Хорошие результаты, по его словам, показывают и такие отрасли, как народно-художественные промыслы и ремесла, серьезным потенциалом обладают и дагестанские бренды одежды, пишет ТАСС.

"В последние несколько лет в республике снимаются хорошие популярные фильмы федерального и международного уровня, которые становятся своего рода амбассадорами нашей культуры и традиций"

– Хаджимурад Исрапилов