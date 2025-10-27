Рыбу из Дагестана покупают в Азии и на Южном Кавказе

Дагестанские рыбоводы более чем в полтора раза нарастили поставки своей продукции в страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Беларусь, где их рыбу охотно покупают потребители.

Только с января по сентябрь текущего 2025 года экспорт рыбной продукции дагестанских рыбоводческих предприятий вырос на 63%, до 1,2 тысяч тонн, сообщили в Комитете по рыбному хозяйству Дагестана.

"Объем экспортированной из республики рыбной продукции в 2024 году составил 753 т, а за 9 месяцев 2025 года этот показатель достиг 1,2 тыс т. …На сегодняшний день экспорт каспийской рыбы увеличился на 63%"

- глава Комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат Шамхалова

Главными потребителями дагестанской рыбной продукции являются Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Грузия и Беларусь, отметили в Комитете, передает "Это Кавказ".

Экспортом дагестанской рыбы сейчас занимаются четыре ведущие фирмы – "Каспийский берег", "Каспий рыба", "Дары Каспия" и "Посейдон", но останавливаться на достигнутом ее производители не собираются – в наступающем 2026 году в республика намерена увеличить переработку рыбы и рыбной продукции на 10−15%, добавила Шамхалова.