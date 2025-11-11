Вестник Кавказа

Реестр объектов культурного наследия насчитывает 3 тыс объектов в Ингушетии

Реестр объектов культурного наследия насчитывает 3 тыс объектов в Ингушетии
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Три тысячи объектов культурного наследия внесены на данный момент в соответствующий реестр в Ингушетии, каждый год в него включаются еще несколько сотен.

В Ингушетии реестр объектов культурного наследия насчитывает три тысячи единиц, рассказал эксперт по государственной историко-культурной экспертизе Магомед Дзарахов.

По его словам, каждый год ингушские специалисты обнаруживают множество новых объектов – от 300 и до 500. Специалист отметил, что такая тенденция наблюдается каждый год.

"Что касается объектов в горной части, то на сегодняшний день я отмечу, что общее количество объектов уже превысило 3 тыс единиц"

– Магомед Дзарахов

Он добавил, что большая часть таких объектов расположена в горной части Ингушетии, это башни и в целом поселения. В них можно найти погребальные памятники, культовые и религиозные сооружения, башни жилые и боевые, пишет ТАСС.

Дзарахов обратил внимание на особый интерес, который поэтому представляет горная Ингушетия с точки зрения историко-культурного наследия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.