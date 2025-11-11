Реестр объектов культурного наследия насчитывает 3 тыс объектов в Ингушетии

Три тысячи объектов культурного наследия внесены на данный момент в соответствующий реестр в Ингушетии, каждый год в него включаются еще несколько сотен.

В Ингушетии реестр объектов культурного наследия насчитывает три тысячи единиц, рассказал эксперт по государственной историко-культурной экспертизе Магомед Дзарахов.

По его словам, каждый год ингушские специалисты обнаруживают множество новых объектов – от 300 и до 500. Специалист отметил, что такая тенденция наблюдается каждый год.

"Что касается объектов в горной части, то на сегодняшний день я отмечу, что общее количество объектов уже превысило 3 тыс единиц"

– Магомед Дзарахов

Он добавил, что большая часть таких объектов расположена в горной части Ингушетии, это башни и в целом поселения. В них можно найти погребальные памятники, культовые и религиозные сооружения, башни жилые и боевые, пишет ТАСС.

Дзарахов обратил внимание на особый интерес, который поэтому представляет горная Ингушетия с точки зрения историко-культурного наследия.