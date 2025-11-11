К археологическим раскопкам в Ингушетии привлекут генетиков

При раскопках в древнем родовом комплексе Нижний Пуй и поселке Гирети в Ингушетии были обнаружены два исторических склепа, в которых нашли останки шести человек и предметы быта наших предков, рассказал генеральный директор школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.
"Такая генетическая работа в Ингушетии велась, но на другом уровне. Было изучение ДНК живых людей и их родственной связи, но именно в археологии такое проходит у нас впервые"
- Рамзан Султыгов
Над одним из склепов буквально на днях начали работу археологи, но на останках людей сохранились мышцы и ткани, а также сохранились текстиль и предметы быта, поведал реставратор, передает ТАСС.
По одному из двух запечатанных и не разворованных склепов пришли заключения антропологов, которые подробно описали, отчего умерли эти люди, что они ели, как они жили, их возраст и пол, а генетики помогут выявить родственную связь между разными людьми.
К тому же в регионе есть катакомбные захоронения с большим временным разбросом – от XI до XIX века, изучение которых поможет глубже погрузиться в историю, совмещая антропологию и генетику с археологией и реставрацией, добавил Султыгов.