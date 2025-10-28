Одна из родовых ингушских башен станет музеем

В горах Ингушетии вскоре откроют двухэтажный музей Гражданской войны имени Серго Орджоникидзе, который откроется в одной из родовых башен в селе Нижний Пуй – тут будут даже макеты оружия тех времен.

Власти Ингушетии в следующем году создадут на территории башенного комплекса в селе Нижний Пуй в Ингушетии музей Гражданской войны, посвященный революционеру и советскому политическому деятелю Серго Орджоникидзе.

"Это будет двухэтажный музей, посвященный Гражданской войне. Он будет назван в честь Серго Орджоникидзе. Мы сделаем его до весны к следующему туристическому сезону, чтобы притягивать туристов"

- гендиректор школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов

Новый музей откроется в башне, где в годы войны жил и работал революционер – сейчас в ней находится археологический музей, который переедет в другую уже реставрируемую башню, передает "Это Кавказ".

Также территорию комплекса украсит восковая фигура пламенного революционера, а в самом музее будут представлены макеты оружия времен Гражданской войны, добавил Султыгов.