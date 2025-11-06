Развитие сотрудничества в фарминдустрии обсудили Азербайджан и Турция

Во вторник, 2 декабря, прошла встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и председателя совета директоров турецкой компании GEN Ilaç ve Saglık UrUnleri Абидином Гюльмушем. Об этом написал на своих страницах в соцсетях азербайджанский министр.
"Мы были рады встретиться с председателем совета директоров турецкой компании GEN Ilaç ve Saglık UrUnleri Абидином Гюльмушем"
– Микаил Джаббаров
Он отметил, что в ходе встрече обсуждались вопросы сотрудничества турецкой компании с Азербайджаном и перспективы развития партнерства в фарминдустрии.
Кроме того, стороны поговорили о реализации проекта строительства фармзавода.
"В рамках нашей совместной деятельности мы также рассмотрели текущий статус проекта по строительству фармацевтического завода, достигнутый на сегодняшний день прогресс и планы на следующий этап"
– глава Минэкономики АР