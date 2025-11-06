Развитие сотрудничества в фарминдустрии обсудили Азербайджан и Турция

Глава Минэкономики Азербайджана провел встречу с председателем директоров турецкой компании GEN Ilaç ve Saglık UrUnleri. Стороны поговорили о перспективах развития партнерства в фарминдустрии.

Во вторник, 2 декабря, прошла встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и председателя совета директоров турецкой компании GEN Ilaç ve Saglık UrUnleri Абидином Гюльмушем. Об этом написал на своих страницах в соцсетях азербайджанский министр.

"Мы были рады встретиться с председателем совета директоров турецкой компании GEN Ilaç ve Saglık UrUnleri Абидином Гюльмушем"

– Микаил Джаббаров

Он отметил, что в ходе встрече обсуждались вопросы сотрудничества турецкой компании с Азербайджаном и перспективы развития партнерства в фарминдустрии.

Кроме того, стороны поговорили о реализации проекта строительства фармзавода.

"В рамках нашей совместной деятельности мы также рассмотрели текущий статус проекта по строительству фармацевтического завода, достигнутый на сегодняшний день прогресс и планы на следующий этап"

– глава Минэкономики АР