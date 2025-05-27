Вестник Кавказа

Рахман Мустафаев и губернатор Курганской области провели встречу

Рахман Мустафаев и губернатор Курганской области провели встречу
© Фото: посольство Азербайджана в России
Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев посетил Курганскую область. Он был принят губернатором Вадимом Шумковым, а также посетил ведущие предприятия региона.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев сегодня был принят губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Соответствующее сообщение распространило посольство Азербайджана в России.

"В ходе беседы, которая прошла в дружеской и деловой атмосфере, были обсуждены актуальные вопросы и направления сотрудничества между Азербайджаном и областью с акцентом на такие сектора, как машиностроение, фармацевтика, животноводство"

– посольство

В сообщении говорится, что участники встречи достигли конкретных договоренностей, согласно которым они активизируют двусторонние контакты и визиты.

"Посол Мустафаев поделился своими впечатлениями от знакомства с городом, высоко оценил осуществленные в последнее время в Кургане социальные и экономические преобразования и реформы"

– посольство

Сообщается также, что Рахман Мустафаев посетил ведущие предприятия Курганской области, среди которых Курганский автобусный завод, одно из ведущих фармацевтических предприятий России "Синтез" и завод вездеходов.

Кроме того, посол Азербайджана встретился с главами ряда ведущих компаний региона: завода дорожного машиностроения, завода спецоборудования, завода дорожной техники "Регион 45", компании "Курганстальмост", занимающейся производством металлоконструкций всех типов.

"В ходе визита в Курган посол встретился также с руководителями и активистами азербайджанской общины города и области"

– дипмиссия

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Рахман Мустафаев и губернатор Курганской области провели встречу
© Фото: посольство Азербайджана в России
Рахман Мустафаев и губернатор Курганской области провели встречу
© Фото: посольство Азербайджана в России
Рахман Мустафаев и губернатор Курганской области провели встречу
© Фото: посольство Азербайджана в России
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