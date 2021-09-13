Вестник Кавказа

Посольство Азербайджана открылось в Кении

Посольство Азербайджана открылось в Кении
© Фото: МИД Азербайджана
Баку открыл диппредставительство в Найроби. На церемонии присутствовали министры иностранных дел Азербайджана и Кении.

В столице Кении Найроби прошло открытие посольства Азербайджана. В торжественной церемонии приняли участие главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Мусалия Мудавади, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"Министры иностранных дел оценили открытие дипломатической миссии как важнейший шаг к поддержанию и укреплению азербайджано-кенийских межгосударственных отношений, облегчению коммуникации и содействию сотрудничеству"

- МИД Азербайджана

Джейхун Байрамов также отметил благоприятную среду и условия, созданные Кенией для надлежащего функционирования дипломатической миссии Азербайджана.

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