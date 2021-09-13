Посольство Азербайджана открылось в Кении

Баку открыл диппредставительство в Найроби. На церемонии присутствовали министры иностранных дел Азербайджана и Кении.
В столице Кении Найроби прошло открытие посольства Азербайджана. В торжественной церемонии приняли участие главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Мусалия Мудавади, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
"Министры иностранных дел оценили открытие дипломатической миссии как важнейший шаг к поддержанию и укреплению азербайджано-кенийских межгосударственных отношений, облегчению коммуникации и содействию сотрудничеству"
- МИД Азербайджана
Джейхун Байрамов также отметил благоприятную среду и условия, созданные Кенией для надлежащего функционирования дипломатической миссии Азербайджана.