Посольство Азербайджана в Ливане продолжит работу

Азербайджан не планирует закрывать посольство в Ливане из-за небезопасной обстановки в стране. В МИД АР добавили, что среди граждан республики пострадавших и погибших нет.

Дипломатическое представительство Азербайджана в Ливане не собирается прекращать работу, несмотря на эскалацию конфликта в регионе, передал АПА пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде.

"Сообщений о ранении и гибели наших граждан в результате произошедших событий, не поступало"

- Айхан Гаджизаде

Дипломат добавил, что в Ливанской республике проживает небольшое число азербайджанцев.

Напомним, что накануне Израиль нанес массированный удар по Бейруту и всему Ливану. Он унес жизнь как минимум 492 человек, с травмами остались более 1,6 тыс человек.