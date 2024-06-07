Путин заявил, что на ПМЭФ обсудят демографию и образование

Президент России Владимир Путин рассказал, какие темы затронут участники ПМЭФ-2025.

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят проблемы, связанные с демографией и производительностью труда. Также участники обсуждения затронут вопросы здравоохранения, социальной поддержки и образования, сообщил российский лидер Владимир Путин.

"Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты"

– Владимир Путин

Президент РФ также отметил, что центральная тема форума в этом году посвящена общим ценностям в контексте развития многополярного мира.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Площадкой проведения мероприятия станет КВЦ "Экспофорум".