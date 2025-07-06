Путин созвонился с Лулой да Силвой по российско-американскому урегулированию

Президент Владимир Путин в продолжение серии международных звонков в преддверии встречи с президентом Дональдом Трампом позвонил сегодня лидеру Бразилии. Стороны обсудили итоги прошедших в среду переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

Согласно сведениям на сайте Кремля, сегодня днем прошли телефонные переговоры между президент России Владимиром Путиным и его бразильский коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Темой беседы стало продвижение российско-американского урегулирования.

В частности, российский лидер уведомил Лулу да Силву о ключевых результатах своих переговоров в Москве со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Лула да Силва поддержал усилия сторон, нацеленные на решение украинской проблемы.

Кроме того, президенты констатировали обоюдное стремление к развитию связей России и Бразилии в рамках стратегического партнерства и в формате БРИКС.

Напомним, накануне президент России созвонился с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также в эти дни он провел телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.