Путин скоро встретится с Си Цзиньпином

Опубликовано: 19:07, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин на "Разговоре о важном" сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином. Он отметил лидеры двух государств называют друг друга друзьями.

Российский лидер Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" анонсировал скорые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он отметил, что в ближайшее время запланировано множество мероприятий, в ходе которых и могут состояться встречи глав двух государств.

"Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях"

- Владимир Путин

Президент отметил, что планирует обсудить с китайским коллегой развитие гуманитарных контактов между Москвой и Пекином.