Вестник Кавказа

Дагестанцы стали лучшими на турнире по боксу в Серпухове

Дагестанцы стали лучшими на турнире по боксу в Серпухове
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанцы одержали победы на турнире по боксу в Серпухове. Муслим Гаджимагомедов одолел представителя Китая, а Альберт Батыргазиев – спортсмена из Ирландии.

Вечер профессионального бокса состоялся в городе Серпухов в Московской области. В нем участвовали выходцы из Дагестана – Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев.

Оба спортсмена одержали победы. Гаджимагомедов завоевал чемпионский пояс по версии WBA, одолев представителя КНР Чжао Чжаосиня нокаутом.

Батыргазиев также расправился со своим соперником из Ирландии Джоном Кэроллом, нокаутировав того в 9 раунде. Он стал временным чемпионом среди боксеров полулегкого веса.

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