Вестник Кавказа

«Манчестер Юнайтед» подписал футболиста из Дагестана

«Манчестер Юнайтед» подписал футболиста из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юный футболист дагестанского происхождения подписал контакт с «Манчестер Юнайтед». Об этом он сообщил в соцсетях.

Футболист-юниор из Дагестана будет играть за «Манчестер Юнайтед», об этом сообщил сам спортсмен в своих соцсетях.

«Горжусь тем, что представляю эту эмблему, ношу эту форму, связанную с историей клуба»

– Амир Ибрагимов

Сейчас Амиру 16 лет, его семья переехала в Британию пять лет назад. На территории Туманного Альбиона он занимался в академии «Шеффилд Юнайтед», а сейчас выступает в клуб  «Манчестве Ююнайтед» U16.

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